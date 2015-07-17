Премьер предложил уменьшить вдвое ренту на добычу нефти и газа ради энергонезависимости от России

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе Часа вопросов к правительству призвал Верховную Раду поддержать предложение правительства об уменьшении в 2 раза ренты за пользование недрами.

«Я предлагаю Верховной Раде уменьшить ставки налогов для добывающих компаний», - сказал он.

По словам Яценюка, данное решение позволит ускорить достижение энергетической независимости страны.

«Цель, которую поставило правительство, - через 10 лет стать энергетически независимым государством. Мы должны слезть с российской зависимости. … Правительство предлагает на ваше рассмотрение уменьшение ставок и тарифов в энергетическом секторе», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ранее принял решение вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о сокращении с 1 октября на 50% ставок ренты за пользование недрами, увеличенные в конце 2014 года в условиях острой нехватки государственных финансов.

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При этом ставка ренты для скважин глубиной до 5 км уменьшится с 55% до 29%, для скважин глубиной более 5 км - с 28% до 14%.

В конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Согласно закону, повышенное налогообложение частных нефтегазодобывающих компаний вводится на постоянной основе, а не как планировалось ранее - на год. В частности, для нефти - 45% при добыче до 5 км, 21% - свыше 5 км. Для природного газа, который реализуется не для нужд населения, - 55% при добыче до 5 км, 28% - при залегании свыше 5 км.

Для компаний, ведущих добычу углеводородов по договорам совместной деятельности, независимо от глубины залегания ресурсов, рентная ставка составит: в 1-м квартале 2015 года - 60%; во 2-м квартале - 65%; в 3-м квартале - 70%.

Ряд частных газодобывающих компаний, акции которых котируются на европейских биржах, неоднократно заявляли о пересмотре своих инвестиционных программ в Украине после одобрения Верховной Радой налоговых инициатив правительства, что приведет к снижению буровых работ в 2015 году и падению добычи газа.