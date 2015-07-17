Украина договаривается о поставках угля и газа из Казахстана

Украина и Казахстан договорились развивать дальнейшие отношения в сфере торгово-экономического сотрудничества на основе норм и принципов Всемирной торговой организации (ВТО), что приведет к наращиванию товарооборота между странами.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответствующие договоренности были закреплены в протоколе двенадцатого заседания Совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, который был подписан 16 июля.

В соответствии с протоколом, делегации экспертов от государств должны будут проработать вопрос поставок в Украину угля марки «А» (антрацит), а также поставок и транзита трубопроводным транспортом через Украину нефти.

«Участники заседания также договорились изучить вопрос поставок в Украину казахстанского природного газа и транзита через территорию Казахстана туркменского и узбекского газа», - отмечается также в сообщении.

Кроме того, Украина и Казахстан также намерены разработать новую стратегию двусторонних отношений, в которой будет учтен интерес государств в энергетическом машиностроении, авиастроении и развитии космической отрасли.

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«Актуальной для украинских предприятий является участие в реализации государственных программ и проектов Казахстана, в первую очередь, в сферах транспорта и сопутствующей инфраструктуры, энергетики, авиастроения и мирного освоения космоса», - цитируется в сообщении вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили перспективы реализации проектов по созданию в Казахстане совместных предприятий по производству сельскохозяйственной и железнодорожной техники; реализации совместных атомно-энергетических программ; модернизации и созданию новых энергетических объектов, привлечению украинских специалистов и технологий в области геологоразведки, бурения и транспортировки казахстанских углеводородов.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина подписала двухсторонний протокол о доступе товаров на рынок Казахстана в связи со вступлением этой страны в ВТО, который предусматривает возможность защиты торговых интересов Украины в случае введения ограничительных мер.