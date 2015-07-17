Запорожская АЭС обосновала продление эксплуатации второго энергоблока

Запорожская атомная электростанция направила в Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) комплексный анализ безопасности энергоблока №2 для продления его эксплуатации, говорится в сообщении станции.

«Проведенный анализ технического состояния энергоблока №2 показывает, что техническое состояние систем и элементов энергоблока, важных для безопасности, обеспечивает надежное выполнение возложенных на них функциональных задач», - говорится в сообщении АЭС.

Как отмечают на станции, предоставленный ГИЯРУ документ позволяет сделать вывод, что проект энергоблока, технические средства и административные мероприятия по защите сооружений, систем и элементов обеспечивают безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию энергоблока №2.

«По результатам выполненного анализа следует однозначный вывод об отсутствии причин снижения уровня безопасности энергоблока при эксплуатации блока №2 в сверхпроектный срок, более того, существует устойчивая тенденция повышения уровня безопасности по мере внедрения организационно-технических мероприятий различных программ по повышению безопасности», - отмечают на станции.

Согласно сообщению, в настоящий момент «Комплексный анализ безопасности энергоблока №2 Запорожской АЭС» находится на согласовании в Госатомрегулирования Украины и проходит государственную экспертизу.

Читайте такжеСотрудничество с Westinghouse поможет Украине в переговорах с РФ о снижении цены на ядерное топливо

Как сообщал УНИАН, госкомпания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых.

В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.