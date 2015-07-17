В России подсчитали, когда сделают оккупированный Крым энергообеспеченным

Для решения задач устойчивого энергообеспечения и водоснабжения оккупированного Крыма требуется два-три года, Совет Федерации будет держать этот вопрос на контроле, написала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте палаты, передает РИА "Новости".

"По оценке специалистов, для решения (этих) задач потребуется два-три года. Совет Федерации как палата регионов намерен постоянно держать этот вопрос в поле зрения. Конституция наделяет нас контрольными полномочиями, и, если возникнет необходимость, мы воспользуемся ими", — написала Матвиенко в своем блоге.

Читайте такжеРоссия обдумывает поставки сжиженного газа через оккупированный Крым в Сирию - СМИОна напомнила, что для налаживания устойчивого энерго- и водоснабжения аннексированного Крыма уже разработаны и начинают осуществляться комплексные меры. "Идёт подготовка к прокладке кабеля по дну Керченского пролива. Будут построены две ТЭЦ для нужд (оккупированных) Севастополя и Республики Крым. Идут проектные работы на объектах водоснабжения", — отметила она. При этом Матвиенко подчеркнула, что это "финансово емкие" проекты, к реализации которых привлекаются не только бюджетные ресурсы, но и средства энергетических компаний.

Матвиенко констатировала, что в ходе поездки в оккупированный Крым она убедилась в том, что так называемый переходный период на территории полуострова завершён.

"Убедилась я и в другом: запускаемые Киевом, Западом "страшилки" на тему того, что Крым - это аннексированная территория, что всё происходящее здесь незаконно и временно, на настроениях людей не сказывается. Крымчане в полной мере ощущают себя российскими гражданами, связывают будущее полуострова, собственное будущее с Россией, заряжены на активную работу", — написала она.