Украина может получить деньги из США на строительство LNG-терминала

Американская нефтегазовая компания Frontera Resources Corporation заинтересована в строительстве LNG-терминала в Украине для поставок сжиженного газа из Грузии, где компания намерена добывать «голубое топливо».

Об этом написал на своей странице в Facebook директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, добавив, что Frontera выразила интерес ко вложению инвестиций в разведку и добычу нефти и газа в Украине.

«Frontera Resources также выразила интерес инвестировать в строительство LNG-терминала на черноморском побережье Украины. Компания планирует использовать его для поставок газа со своих месторождений в Грузии через проектируемый ею газификационный терминал на черноморском побережье Грузии», - написал Витренко.

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По его словам, Украина готова серьезно прорабатывать проект строительства терминала, поскольку Frontera подтвердила свои извлекаемые перспективные ресурсы добычи на уровне 300 млрд кубометров, что покрывает все потребности импорта Украины на протяжении 15 лет, исходя из текущих объемов импорта. И это несмотря на планы Украины по значительному сокращению потребления «голубого топлива».

«Это не означает, что строительство начнется завтра. Перед тем, как принять такое решение, надо будет провести еще много экономических и технических расчетов. Именно этим мы сейчас и займемся», - добавил Витренко.

При этом он отметил, что также будет прорабатываться возможность транзита газа с терминала в Европу через украинскую ГТС.

Директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» также сообщил, что принимать участие в финансировании строительства терминала украинская сторона не планирует.

Он напомнил, что ранее проблемы с реализацией проекта строительства LNG-терминала в Украине были вызваны трудностями, которые могли возникнуть с получением разрешения на проход кораблей со сжиженным газом через пролив Босфор.

«Проект Frontera Resources этой проблемы не имеет, поскольку газ должен идти из Грузии по Черному морю», - отметил Витренко.

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Как сообщал УНИАН, американская компания Frontera Resources Corporation намерена начать строительство в Украине LNG-терминала по приему сжиженного газа.

В ходе встречи в Вашингтоне 13 июля украинская делегация встретилась с представителями американской нефтегазовой компании Frontera Resources Corporation. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере разведки и разработки месторождений нефти и газа Украины, а также реализации проекта импорта LNG (сжиженного газа) с мощностей американской компании в Грузии.

Справка УНИАН. Frontera Resources Corporation - международная компания, занимающаяся разведкой и добычей газа и нефти, была основана в 1996 году. Стратегия компании заключается в поиске перспектив по добыче углеводородов в странах Восточной Европы, которые относятся к Черноморскому бассейну.

Планы по строительству LNG-терминала в Украине были озвучены еще в 2010 году. При этом сам проект оказался в центре скандалов и не был реализован. Так, в декабре 2010 года было создано госпредприятие «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно было координировать работу по строительству терминала. В начале 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, которое позже было утверждено Кабмином. Согласно ТЭО, проект возможно было реализовать на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно было получить уже в 2016 году. Стоимость строительства LNG-терминала оценивалась в 846 млн евро. Государственная доля в реализованном проекте составляла бы 25%+1 акция.

Вместе с тем, 26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) скандальное соглашение на 1 млрд евро о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Как стало известно, документ был подписан главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым с якобы представителем компании Джорди Бонвеи, который не имел полномочий на это, а позже выяснилось, что он был лыжным инструктором.