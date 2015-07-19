МВД расследует хищение 60 миллионов долларов сотрудниками "Черноморнефтегаза"

Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщил в Facebook.

Установлено, что согласно материалам тендерной документации "Черноморнефтегаза", а также анализу рыночных цен - стоимость подобных буксиров "Petra Admiral" и "Petra Majestic" производства одного и того же малазийского завода не должна превышать $35 млн за одно судно.

В то же время фактически они были приобретены "Черноморнефтегазом" по цене около $60 миллионов.

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Также установлено, что должностные лица "Черноморнефтегаза" при проведении закупки этих буксиров, завладели государственными средствами, завысив реальную стоимость судов, путем привлечения к закупке посредников - украинского предприятия "Sea dynasty ltd" и британской компании "Very lux Company LLP", на счета которых были перечислены госсредства "Черноморнефтегаза" в сумме $121 млн.

"Рассчитываем, что дело у нас не заберут, и МВД сможет эффективно и быстро его расследовать", - отметил Аваков.