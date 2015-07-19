Демчишин: Украина уже две недели не использует российский газ

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, передает "5 канал" .

Он отметил, что Украина наполняет хранилища газом из Словакии, а также пользуется собственной добычей.

"В течение последних двух недель мы не получаем газа для нашего собственного потребления или использования", - сказал Демчишин.

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При этом он заявил, что Россия транзитирует увеличенный объем газа, поэтому через украинскую ГТС прокачивается газ, но наша страна не оставляет его для себя.

"Мы на данный момент закачиваем газ в хранилища, в объеме примерно 30 млн кубов ежедневно. Примерно 14-15 млн мы получаем из Словакии, 15 нам остается своего, собственной добычи, который мы закачиваем в хранилища", - сказал Демчишин.