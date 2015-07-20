На мировых торгах в понедельник, 20 июля, цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара и опасений участников рынка, что переизбыток предложения увеличится после снятия санкций с Ирана, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость Brent упала на 0,16%, до $57,01 за баррель, WTI - на 0,33%, до $50,72 за баррель.

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Напомним, Иран и "шестерка" международных переговорщиков 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании иранской атомной проблемы, результатом чего станет снятие санкций с Ирана и его выход на энергорынок.