Третий энергоблок Ривненской АЭС после 58 суток ремонта подключен к сети

Ривненская атомная электростанция 20 июля в 3:49 подключила к энергосети страны блок №3 после проведения ремонта, говорится в сообщении госкомпании «Энергоатом».

Согласно сообщению, продолжительность среднего планово-предупредительного ремонта составила 58 суток при плане - 66 суток.

В сообщении отмечается, что организация круглосуточной работы ремонтного персонала, оптимизация ремонтных работ позволили сократить сроки проведения ремонта, не теряя их качества.

Читайте также"Энергоатом" за полгода увеличил доход от реализации электроэнергии на 48,5%При этом пресс-служба компании уточняет, что 21 июля в соответствии с согласованной заявкой и графиком ремонтов энергоблоков АЭС Украины планируется вывод в планово-предупредительный ремонт энергоблока №4 РАЭС.

Ремонт считается средним и рассчитан на 61 сутки. Во время ремонта планируется выполнить как регламентные, так сверхрегламентные работы, направленные на повышение безопасности.

Также сообщается, что по состоянию на 20 июля в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС – 44-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 6-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС – 72-е сутки капитального планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 830 МВт, для Ривненской АЭС – 1 740 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 860 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 770 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.