В Минэнерго рассчитывают получить помощь Запада на закупку газа к сентябрю

Украина рассчитывает к сентябрю получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в эфире "Пятого канала" 19 июля.

При этом он отметил, что окончательных договоренностей по вопросу выделения средств достичь пока не удалось.

Читайте такжеПремьер предложил уменьшить вдвое ренту на добычу нефти и газа ради энергонезависимости от РоссииКроме того, министр рассказал, что нынешние темпы закачки газа в ПХГ составляют около 30 млн кубометров, что даст возможность заполнить хранилища к началу отопительного сезона не более чем до 15 млрд кубометров. При этом он напомнил, что в прошлом году на начало отопительного сезона в ПХГ находилось 16,5 млрд кубометров газа, а на время его завершения осталось 7 млрд куб. м.

«Если будут такие температурные режимы, как в прошлом году, то в принципе 15 млрд кубометров нам будет впритык, но мы понимаем, что угадывать неправильно и необходимо к отопительному сезону подготовиться адекватно", - отметил Демчишин.

Как сообщал УНИАН, ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял о необходимости привлечения иностранного капитала в размере 1,5 млрд долл. для закачки газа в хранилища в летний период.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС.

8 июля глава Министерства энергетики и угольной промышленности Валерий Демчишин заявлял, что переговоры с донорами о финансировании закачки Украиной газа в хранилища для прохождения отопительного сезона пока не принесли результата.

При этом Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что намерен выделить около 300 млн долларов кредита для поддержки Украины в вопросе поставок газа из Европейского Союза.

16 июля Демчишин сообщил, что Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает возможность предоставления трейдерам кредита для закупки, хранения в ПХГ и последующей продажи газа на рынке Украины.