Украина продолжает наращивать запасы газа в хранилищах

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 13 по 18 июля увеличились на 1,1%, или на 144 млн кубометров, - до 12,493 млрд кубометров.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Согласно данным госкомпании, суточный объем закачки природного газа в хранилища составляет около 20 млн куб. м, тогда как по состоянию на 13 июля закачка составляла 40 млн куб. м.

Читайте такжеВ Минэнерго рассчитывают получить помощь Запада на закупку газа к сентябрюКак сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает к сентябрю получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.