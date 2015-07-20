Доноры выделят Украине 100 миллионов евро для достройки "Укрытия" на ЧАЭС

Ассамблея доноров выделит Украине недостающие 100 млн евро для финансирования строительства объекта «Укрытие» в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом на брифинге сообщил вице-премьер Украины Валерий Вощевский, уточнив, что общая стоимость проекта составляет 1,5 млрд евро.

«Почти все доноры подтвердили свой дополнительный взнос для того, чтобы перекрыть эти 100 млн евро, которых нам не хватало для завершения работ по объекту «Укрытие», - сказал Вощевский.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты по итогу конференции Ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие», а также Ассамблеи доноров Счета ядерной безопасности, которая состоялась 16 июля в Лондоне, где присутствовала и украинская делегация.

Вощевский отметил, что доноры внесут свои взносы в ближайшее время, а также подчеркнул, что благодаря этому достройка объекта будет выполнена в запланированные сроки.

«Донорская конференция показала, что доноры заинтересованы в выполнении этого проекта в ноябре 2017 года», - добавил вице-премьер.

Вместе с тем он сообщил, что для достройки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2), в котором предполагается хранение до 100 лет топлива первых трех блоков Чернобыльской атомной электростанции, не хватает 70 млн евро.

По словам чиновника, в конце текущего года правительство намерено договориться об еще одной ассамблее с Европейским банком реконструкции и развития, на которой будет обсуждаться вопрос поиска недостающих средств.

Также Вощевский напомнил, что общая стоимость проекта составляет 320 млн евро, а срок его завершения запланирован на конец 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, в апреле главный инженер проекта «Укрытие» Владимир Каштанов сообщил, что строительство нового безопасного конфайнмента для четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС идет согласно графику и должно завершиться до 30 ноября 2017 года.

Справка УНИАН. В сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость сооружения оценивалась в 980 млн евро. Однако спустя 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

В конечном итоге летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.