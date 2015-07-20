Импортный газ для Украины в июне стоил на таможне в среднем $266,56

Средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в июне 2015 года составила 266,56 долл., или 5855,12 грн, за тысячу кубометров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Соответствующие данные были получены в результате анализа периодических таможенных деклараций, оформляющихся при транспортировке «голубого топлива» на территорию Украины.

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Как сообщал УНИАН, средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в марте 2015 года составила 308,65 долл., или 7739,73 грн, за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена импортного газа для Украины из РФ и Европы в I квартале 2015 года снизилась по сравнению с IV кварталом 2014 года на 12,5%, - до 315 долл. за тыс. кубометров с 360 долл.