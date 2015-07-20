Американцы могут вместо строительства LNG-терминала в Украине арендовать плавучую платформу

Американская компания Frontera, выразившая интерес к поставкам сжиженного газа из Грузии в Украину, вероятнее всего может прибегнуть к аренде плавучего терминала по приему газа, а не к строительству стационарного терминала в Украине.

Об этом на брифинге сказал директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Сейчас есть альтернативная технология, когда можно использовать плавучий терминал для разжижения или для сжижения газа. Соответственно, есть альтернатива вкладываться (в строительство - УНИАН) или просто арендовать и платить арендную плату», - сказал Витренко.

«Учитывая то, что на мировом рынке LNG есть определенный избыток как мощностей, так и принципа предложения LNG, то сейчас плавучие платформы можно арендовать относительно легко и относительно за небольшие деньги... Это является наиболее вероятным сценарием», - добавил представитель «Нафтогаза».

По его словам, о конкретных планах компании Frontera в Украине говорить еще рано, поскольку они лишь недавно получили оценку запасов газа на месторождениях в Грузии, которые составляют около 300 млрд куб. м. Также Витренко рассказал, что в дальнейшем компании Frontera необходимо будет провести ряд экономических анализов - как добывать газ, как экспортировать, как продавать, и лишь после этого приступить к следующему этапу для начала реальной добычи газа - разведывательному бурению.

«Мы в начале очень важного, но сложного и долгого пути. Через 2-3 года мы сможем более подробно говорить о конкретных поставках газа в Украину. И это тот срок, который мы обсуждали с Frontera - 2017 год», - добавил Витренко.

Вместе с тем он отметил, что для Frontera поставки газа в Украину или транзит в Европу являются наиболее перспективными, поскольку внутренний рынок Грузии не сможет потреблять больше «голубого топлива», чем сейчас. При этом экспорт в Россию, Азербайджан или Турцию, по мнению Витренко, Frontera осуществлять не будет.

«Для нас было понятно, что для Frontera украинский рынок, как с точки зрения потребления газа в Украине, так и с точки зрения транспортировки через Украину в Европу, является очень перспективным, если не сказать единственно возможным», - отметил директор по развитию бизнеса «Нафтогаза».

В тоже время он подчеркнул, что украинская сторона заявляла компании о планах значительного сокращения потребления газа в Украине, для того, чтобы Frontera смогла детально изучить все свои риски при реализации своих планов.

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Как сообщал УНИАН, американская компания Frontera Resources Corporation в рамках первого американско-украинского бизнес-форума в Вашингтоне 13 июля, подписала меморандум с НАК «Нафтогаз Украины» о сотрудничестве. В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере разведки и разработки месторождений нефти и газа Украины, а также реализации проекта импорта сжиженного газа с мощностей американской компании в Грузии.

17 июля премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Frontera намерена начать строительство в Украине LNG-терминала по приему сжиженного газа.

Справка УНИАН. Frontera Resources Corporation - международная компания, занимающаяся разведкой и добычей газа и нефти, была основана в 1996 году. Стратегия компании заключается в поиске перспектив по добыче углеводородов в странах Восточной Европы, которые относятся к Черноморскому бассейну.

За 2014 год компания добыла 5,3 млн куб. м газа, а также получила 12,5 млн долл. убытка при выручке в 6,4 млн долл.

Планы по строительству LNG-терминала в Украине были озвучены еще в 2010 году. При этом сам проект оказался в центре скандалов и не был реализован. Так, в декабре 2010 года было создано госпредприятие «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно было координировать работу по строительству терминала. В начале 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, которое позже было утверждено Кабмином. Согласно ТЭО, проект возможно было реализовать на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно было получить уже в 2016 году. Стоимость строительства LNG-терминала оценивалась в 846 млн евро. Государственная доля в реализованном проекте составляла бы 25%+1 акция.

Вместе с тем, 26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) скандальное соглашение на 1 млрд евро о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Как стало известно, документ был подписан главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым с якобы представителем компании Джорди Бонвеи, который не имел полномочий на это, а позже выяснилось, что он был лыжным инструктором.