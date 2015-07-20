Украина может полностью отказаться от импорта газа к 2025 году - эксперт

Об этом сообщил на пресс-конференции президент Центра «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

"В 2013 году объем потребления газа составлял порядка 50 млрд куб. м, в 2014 году - 42 млрд куб. м. В этом году ожидается потребление на уровне около 35 млрд куб. м. Если мы будем сокращать потребление такими темпами, то уже в районе 2025 года мы сможем выйти на полный отказ от импорта газа, причем не важно откуда - из Европы или России. Это станет возможным не только за счет сокращения объемов потребления, но и за счет наращивания собственной добычи газа", - сообщил Гончар и добавил, что при целенаправленной правительственной политике Украина может выйти на минимальный объем импорта газа, до нескольких миллиардов кубометров, уже к 2020 году.

Читайте такжеИмпортный газ для Украины в июне стоил на таможне в среднем $266,56

При этом Гончар отметил, что стремительное сокращение потребления газа за последние годы является не результатом применения политики газосбережения или энергоэффективности, а вызвано сокращением производства промышленных предприятий по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным НАК «Нафтогаз Украины», в 2014 году Украина сократила потребление природного газа по сравнению с 2013 годом на 16% - до 42,6 млрд куб. м с 50,4 млрд кубометров. По прогнозам «Укртрансгаза», падение потребления природного газа в 2015 году по сравнению с 2014 годом составит 20% - до 34 млрд куб. м.

В апреле текущего года министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Кабинет министров утвердил прогнозный баланс газа на 2015 год с общим объемом потребления 40 млрд кубометров и объемом импорта 25 млрд кубометров.