Запорожская АЭС хочет сегодня отключить на ремонт пятый энергоблок

Согласно сообщению, в настоящий момент идет поэтапная разгрузка энергоблока. Отключение от сети запланировано на 20 июля 2015 года в 22 часа 00 минут.

«Планируется, что текущий ремонт продлиться 5 суток – до 16 часов 25 июля», - уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что в настоящий момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации, выбросов радиоактивных веществ и облучения персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения АЭС соответствует естественным природным значениям и составляет 8-12 мкР/час.

Станция работает стабильно и безопасно, выполняя все производственные показатели по выработке электроэнергии.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.