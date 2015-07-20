"Укрнафта" требует от Саакашвили опровергнуть информацию о якобы 80-миллиардном убытке компании в 2014 году

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» требует от председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили опровергнуть распространенную им в эфире телеканала «1+1» информацию о том, что компания в 2014 году получила 80 млрд грн убытка, говорится в сообщении компании.

«Распространенные господином Саакашвили сведения не только не соответствуют действительности, но несопоставимы и с реальными результатами работы Общества, которые, кстати, официально обнародованы в порядке, определенном действующим законодательством», - отметили в компании.

Читайте такжеКоломойский о словах Саакашвили: теперь "Укрнафта" может не платить дивиденды

В сообщении отмечается, что информация, распространенная Саакашвили о финансовых показателях «Укрнафты», не соответствует действительности. Размер ее чистой прибыли за 2014 согласно декларации по налогу на прибыль предприятий составляет 4,495 миллиарда гривен при общем объеме полученного в указанном году дохода от продажи товаров, работ и услуг 28 млрд грн.

При этом в компании напомнили, что 22 июля планируется проведение собрания акционеров «Укрнафты» с целью распределения 100% чистой прибыли за предыдущий год.

В компании подчеркнули, что в случае отсутствия в недельный срок от Саакашвили соответствующего заявления «Укрнафта» будет вынуждена подать на него иск в суд.

«В сложившейся ситуации мы вынуждены обратиться к Михеилу Саакашвили с просьбой в недельный срок опровергнуть распространенную им недостоверную информацию или сообщить источник озвученных им данных. В зависимости от ответа ПАО «Укрнафта» оставляет за собой право обращаться в судебном порядке к лицам, распространяющим недостоверную информацию, или к господину Саакашвили», - говорится в сообщении компании.

При этом в компании сообщили, что подобные заявления наносят вред репутации компании и являются недопустимыми.

«Подобные провокационные заявления являются недопустимыми, наносящими вред деловой репутации Общества, демонстрируют пренебрежительное отношение к основным правам и свобод, закрепленных в Конституции Украины, а также свидетельствуют о пренебрежении правилами этики государственного служащего», - резюмировали в «Укрнафте».

Как сообщал УНИАН, согласно финансовым результатам, «Укрнафта» в 2014 году получила 4,495 млрд грн чистой прибыли. Размер прибыли компании до налогообложения составил 5,481 млрд грн. Налог на прибыль – 986,6 млн грн. Чистый доход от реализации продукции составил 37,9 млрд грн.

Кроме того, компания сообщила, что при общем количестве работающих 26 843 человек «Укрнафта» увеличила уровень среднемесячной заработной платы на 22,4% - до 5288,2 грн. Одновременно, увеличился и фонд оплаты труда на 21,1% (294,4 млн грн) и составил 1,69 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Читайте также"Укрнафта" подала иск в английский суд о нарушении "Нафтогазом" акционерного соглашения

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.