Обвал на рынке нефти не стихает: стоимость WTI упала ниже $50 за баррель

На мировых торгах во вторник, 21 июля, обвал цен на нефть продолжился, передает Bloomberg.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость Brent уже упала на 0,07%, до $56,61 за баррель, WTI - на 0,34%, до $49,98 за баррель.

Напомним, на торгах 20 июля цена Вrent снизилась до $56,65, потеряв 0,8%, WTI - до $50,44, падение - 1,5%.

Читайте такжеИран возвращается на рынок нефти: России придется еще сильнее "затянуть пояса"Падение цен на нефть связано с укреплением доллара на фоне заявлений ФРС США о повышении учетных ставок до конца текущего года. Аналитики прогнозируют, что эта тенденция в отношении американской валюты будет продолжаться в течение 2015-2016 годов.

Кроме того, давят на рынок и ожидания выхода на него Ирана после снятия санкций Западом, договоренность о чем уже достигнута. А это означает - и так преобладающее предложение вырастет.

В среду будут обнародованы статданные по запасам нефти в США, что также окажет давление на рынок.