Запорожская и Ривненская АЭС отключили по энергоблоку для проведения ремонта

Запорожская атомная электростанция в соответствии с поданной заявкой 20 июля в 21:19 отключила от энергосети страны блок №5 для проведения ремонта, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Кроме того, Ривненская АЭС 21 июля в 3:12 отключила блок №4 для проведения среднего планового ремонта.

Также сообщается, что по состоянию на 21 июля в работе находятся 10 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

Читайте такжеАтомная энергетика для Украины – проблема или ее решениеНа энергоблоке №4 Запорожской АЭС – 45-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 7-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС – 73-е сутки капитального планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 3 810 МВт, для Ривненской АЭС – 1 735 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 860 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 770 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.