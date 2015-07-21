Россия в обход санкций наладила поставки нефтепродуктов в Феодосийский порт

Государственное предприятие оккупированного Россией Крыма «Крымский топливный альянс» (бывшее «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами») наладило работу по приему нефтяных танкеров в порту Феодосии в нарушение санкций, передают "Новости Крыма".

«За два месяца было принято шесть танкеров, небольших, конечно. Но это уже показатель начала работы самого феодосийского терминала, несмотря на санкции», – заявил нелегитимный генеральный директор «Черноморнефтегаза» Сергей Бейм.

Читайте такжеСНБО решил ускорить старт судебных тяжб с Россией для возмещения убытков за Крым и ДонбассПо его информации, транспортировкой нефтепродуктов с материковой части РФ в аннексированный Крым через феодосийский нефтяной терминал занимается компания «Ойл-Трейдинг». Общая стоимость нефтепродуктов, поставляемых на полуостров по контракту, составляет 2 млрд рублей.

«Закупка произошла на 2 миллиарда, при этом доход «Черноморнефтегаза» от реализации светлых нефтепродуктов составил 2,5 миллиарда. То есть, мы заработали 500 миллионов рублей. Это помогло нам выплатить зарплаты на феодосийском терминале, который на тот момент реально имел проблемы в этом вопросе, а также выплатить часть своих зарплат», – добавил Бейм.

«Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» было включено в список компаний, против которых Запад ввел экономические санкции.

В марте 2015 года «Крымский топливный альянс» (бывшая Феодосийская нефтебаза) было реорганизовано путем присоединения к «Черноморнефтегазу».