Яценюк поручил провести аудит "Укрэнерго" из-за истории с закупкой трансформаторов

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Государственной финансовой инспекции провести проверку государственных закупок в госкомпании «Укрэнерго», после того как компания решила потратить около 2 млрд грн на закупку трансформаторов в избыточном количестве.

Об этом говорится в сообщении Департамента информации и коммуникации с общественностью Кабинета министров.

«Государственной финансовой инспекции глава правительства дал поручение провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности и проверку государственных закупок ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» за период со 2 декабря 2014 года по настоящее время», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКабмин не продлил режим чрезвычайной ситуации в энергетикеКроме этого, как отмечают в правительстве, Яценюк поручил провести служебное расследование относительно ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами, уполномоченными на выполнение функций государства в Минэнергоугля, в частности, относительно назначения должностных лиц «Укрэнерго» - заместителей директора, главного инженера, главного бухгалтера, руководителя юридической службы и лиц, временно выполняющих их обязанности.

Как ранее сообщал УНИАН, 14 июля 2015 года Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании «Укрэнерго» инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 миллиардов гривень.

Представляя инвестиционную программу, генеральный директор «Укрэнерго» Юрий Касич сообщил, что большая часть средств пойдет на закупку трансформаторов.

После утвержденной инвестпрограммы «Укрэнерго» объявило тендер на закупку трансформаторов. По сообщениям в СМИ, госкомпания собирается купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие «Запорожтрансформатор», подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

«Запорожтрансформатор» входит в группу «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.

Скандал вокруг закупок «Укрэнерго» разгорелся, когда стало известно, что государство решило потратить 4 млрд грн на закупку трансформаторов в избыточном количестве. Затем НКРЭКУ 14 июля утвердила инвестиционную программу для «Укрэнерго», в которой, в частности, были заложены планы по закупке трансформаторов. В утвержденном варианте программы сумма уменьшилась до 2,1 млрд грн.