Украина резко увеличила импорт газа из Словакии

Украина, после резкого падения в начале июля закупок газа в ЕС, 20 июля увеличила импорт природного газа из Словакии по сравнению с предыдущим днем на 34% - до 23,833 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Словакии Eustream.

По данным словацкой компании, суточные объемы поставок природного газа в Украину на начало июля составляли около 14 млн куб. м, что более чем в два раза меньше показателей июня 2015 года.

Читайте такжеУкраина может полностью отказаться от импорта газа к 2025 году - экспертТакже с 1 июля 2015 года Украина приостановила импорт газа из Венгрии. По данным венгерской компании FGSZ, по состоянию на 21 июля закупки газа Украиной не возобновились.

Как ранее сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает в сентябре-октябре 2015 года получить кредит в размере 300 млн долл. от Европейского банка реконструкции и развития на закупку природного газа для прохождения следующего отопительного сезона.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял о необходимости привлечения иностранного капитала в размере 1,5 млрд долл. для закачки газа в хранилища в летний период.

16 июля министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает возможность предоставления трейдерам кредита для закупки, хранения в ПХГ и последующей продажи газа на рынке Украины.