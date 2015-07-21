Китай заинтересовался ядерной энергетикой Украины

«Меморандумом предусмотрено осуществление анализа направлений потенциального сотрудничества, в частности, в сфере разведки и разработки урановых месторождений, добычи и переработки урановых руд, модернизации действующих шахт и гидрометаллургического завода, внедрение технологий CNEIC в сфере ядерно-топливного цикла, сотрудничество по развитию и внедрению новейших технологий в сфере циркониевого производства, привлечение инвестиций для развития в Украине ядерно-топливного цикла», - говорится в сообщении украинской компании.

Как отметили в госконцерне «Ядерное топливо», в ближайшее время в рамках реализации положений меморандума будет организована рабочая встреча украинских и китайских специалистов, во время которой китайская сторона ознакомится с деятельностью предприятий атомно-промышленного комплекса Украины.

Читайте такжеАмериканцы хотят помочь Украине наладить собственную переработку уранаКак ранее сообщал УНИАН, американская компания ConverDyn изучает возможность создания в Украине производства по изготовлению гексафторида урана, являющегося составной частью ядерного топливного цикла.

Справка УНИАН. На сегодняшний день более 95% ядерного топлива для украинских АЭС импортируется из России. Также Россия обладает монопольным положением по обогащению урана для нужд Украины.

Украина, стремясь диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, реализует программу по внедрению ядерного топлива американской компании Westinghouse на ядерные энергоблоки с реакторами ВВЭР.

Кроме этого, госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, весной 2015 года подписала с французской энергетической компанией AREVA контракт на поставки обогащенного урана, что также позволит диверсифицировать поставки ядерных материалов для украинских АЭС.

Гексафторид урана широко используется при обогащении урана.

Ядерный топливный цикл - это цепочка производственных процессов, начиная от добычи урановой руды и заканчивая удалением радиоактивных отходов после отработки топлива в ядерных реакторах электростанций.

Украина на сегодняшний день ведет лишь добычу урана и отправляет его на дальнейшую переработку в Россию.