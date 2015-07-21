В Кабмине уверяют, что новый LNG-терминал не станет ремейком "лыжного инструктора"

Новый проект с поставками в Украину LNG (сжиженного природного газа) американской компанией Frontera Resources с месторождений в Грузии является вполне реальным, и повторения скандальной истории с подписанием соглашения с "лыжным инструктором" не будет, уверяют источники ZN.UA в НАК "Нафтогазе" и Кабмине.

Издание прямо спросило нескольких чиновников Кабмина и "Нафтогаза", которые предметно знакомы с деталями меморандума с Frontera: не получит ли в итоге "Нафтогаз" и Украина, в додачу к испанскому "лыжному инструктору", подписавшему соглашение о строительстве LNG-терминала без должных полномочий, еще минимум двух "лыжников" без полномочий - американсого и грузинского?

"Нет!" - уверяют ZN.UA респонденты в НАКе и КМУ. Впрочем, и в полномочиях "лыжного инструктора" в свое время чиновники также не захотели своевременно усомниться.

Надежды на то, что этот опыт чиновниками правительства и "Нафтогаза Украины" усвоен и не прошел зря, у участников рынка газа сдержанные.

Проект LNG-терминала в Украине известен прежде всего скандалом с Каськивым и "лыжным инстркутором".

Во времена режима Виктора Януковича и руководства Владислава Каськива Госинвестпроектом в 2012 году, было решено, что Украина возьмет в аренду плавучий LNG-терминал (завод по регазификации сжиженного газа — корабль, на борту которого есть установка, превращающая сжиженный газ в газообразный) у американской компании Excelerate Energy LLC.

Перед этим американцы подтвердили возможность размещения плавающего LNG-терминала в порту "Южный" под Одессой. Предполагалось, что морская платформа по приему сжиженного газа (FSRU) сможет принимать суда общим объемом до 5 млрд. куб м в год.

На сегодня стоит отметить, что такие танкеры зафрахтованы на ближайшие годы, а своих не имеет ни Украина, ни Грузия. В то же время глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уверяет, что вопрос такого терминала "дело нехитрое", и что проблем с его поиском для аренды быть не должно.

Меморандум о взаимопонимании с Frontera Resources был подписан 17 июля. Как заявил премьер-министр Яценюк, Frontera начнет строительство LNG-терминала в Украине для импорта газа из Грузии. Впрочем, Frontera сможет поставлять грузинский газ в Украину не раньше 2017 года.

Главной проблемой Украины, касающейся LNG-терминала, является прохождение Босфора танкерами с газом. Контролирующая пролив Турция может отказаться пропускать LNG-танкеры, несмотря на свои обязательства.

В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что в случае с американской Frontera этот вопрос не актуален, так как компания находится в похожей ситуации: их газодобывающие активы сосредоточены в Грузии, поэтому ее танкеры также не смогут выйти из Босфора. Соответственно, для Frontera нужно либо газ пускать в трубу, либо искать покупателя на LNG в Черном море. Потенциальными покупателями являются три страны: собственно Украина, а также Турция и Болгария.