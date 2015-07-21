На АЗС оккупированного Крыма торгуют некачественным бензином, привезенным из России

Об этом он сказал на заседании российского правительства Крыма 21 июля, сообщает Крым.Реалии.

По его словам, о плохом качестве топлива свидетельствует анализ проб бензина и солярки в сертифицированной лаборатории в Краснодарском крае.

«Из 23 образцов бензина соответствуют требованиям всего 11 образцов, из семи образцов дизельного топлива всего один образец. По дизельному топливу отклонения выявлены по массовой доле серы, предельной температуре фильтруемости и вспышке. Это говорит о том, что дизельное топливо низкого качества, это в общем-то был не дизель, а СМТ», – рассказал Егоров.

Он отметил, что некачественный бензин завозят в Крым из России, протоколы испытаний отправлены в прокуратуру.

«Находят варианты нынешние умельцы, как обдурить народ», – прокомментировал на заседании ситуацию российская марионетка – незаконный глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также сказал, что делает игрокам крымского рынка «последнее китайское предупреждение» и пообещал в будущем размещать информацию о заправках, торгующих плохими бензином и соляркой, на портале Совмина.

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Ранее сообщалось, что жители Херсонской области признаются: чтобы сэкономить на горючем, едут заправляться в Крым. Однако признают, что качество топлива, которым торгуют на полуострове, не всегда высокое.