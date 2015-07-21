Украина отстает от прошлогодних показателей по темпам закачки газа – нет денег

Украина в подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. отстает по темпам закачки природного газа в подземные хранилища от прошлогодних показателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«По сравнению с прошлым годом мы отстаем», - сказал он.

По словам министра, на сегодняшний день в подземных хранилищах находится около 12,5 млрд куб. м газа, тогда как в прошлом году на аналогичную дату запасы составляли 14,6 млрд куб. м.

Демчишин отметил, что главной причиной снижения темпов закачки природного газа является отсутствие финансирования.

«Основная причина – деньги. Нужно около 1 млрд долл. … мы проводим ежедневные конференц-звонки с кредиторами», - сказал Демчишин.

По его словам, к началу отопительного сезона Украина сможет накопить в хранилищах без финансовой поддержки иностранных кредиторов около 14,5 млрд куб. м газа при необходимости в 19 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает в сентябре-октябре 2015 года получить кредит в размере 300 млн долл. от Европейского банка реконструкции и развития на закупку природного газа для прохождения следующего отопительного сезона.

16 июля министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает возможность предоставления трейдерам кредита для закупки, хранения в ПХГ и последующей продажи газа на рынке Украины.