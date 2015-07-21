Демчишин надеется, что Украине удастся обойтись без веерных отключений света этой зимой

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин надеется, что прошлогодняя ситуация с перебоями энергоснабжения в Украине в зимний период не повторится и прогнозирует отсутствие веерных отключений электроэнергии в отопительный сезон 2015-2016 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Демчишин сообщил на пресс-конференции в Киеве 21 июля.

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«Как мне кажется, нам удастся обойтись без веерных отключений (в отопительный сезон – УНИАН)», - сказал министр.

По его словам, за первое полугодие 2015 года потребление электроэнергии в стране уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 12% (без учета Крыма и оккупированной части Донбасса), при этом промышленность сократила потребление в текущем году почти на 19%.

Также Демчишин сообщил, что на сегодняшний день на складах Украины накоплено около 1,65 млн тонн угля, что соответствует показателям на начало отопительного сезона 2014-2015 гг. В плане министерства к октябрю увеличить запасы угля на складах на 1 млн тонн.

«План – дополнительно еще 1 млн тонн угля положить на склады», - сказал министр.

В то же время он отметил, что на сегодняшний день темпы сжигания угля на тепловых электростанциях несколько выше ожидаемых из-за ремонтных работ на атомных блоках (из пятнадцати в работе находится десять).

«Сейчас сжигаем около 85 тыс. тонн угля ежедневно. Планировали – 65 тыс. тонн», - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые были связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.

В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок из России, ЮАР и Австралии, а также с начала 2015 года начала импорт электроэнергии из РФ.

В середине апреля 2015 года замминистра энергетики Александр Светелик заявил, что до конца года Украина попытается обойтись без импорта электроэнергии.