Запорожская АЭС снизила нагрузку на третьем энергоблоке, причины выясняются

Во вторник, 21 июля, в 16 часов 41 минуту блок №3 Запорожской АЭС автоматически разгрузился до 350 МВт, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Причины выясняются.

Согласно сообщению, в настоящий момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная нагрузка составляет 3 200 МВт.

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Радиационный фон в районе расположения атомной электростанции соответствует естественным природным значениям и составляет 8-12 мкР/час.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.