На энергоблоке № 3 ЗАЭС начато восстановление нагрузки
На энергоблоке № 3 Запорожской атомной станции, автоматически разгрузившемся сегодня по неустановленным причинам, начато восстановление нагрузки.
Как сообщили УНИАН в информационном центре ЗАЭС, «21 июля 2015 года в 20 часов 28 минут устранена причина разгрузки блока № 3 Запорожской АЭС и начата поэтапная нагрузка».
Причину внезапной разгрузки энергоблока №3 сегодня днем информцентр ЗАЭС не сообщает.
Ориентировочное время выхода энергоблока на прежний уровень мощности в соответствии с диспетчерским заданием - 5 часов 22 июля 2015 года.
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В настоящий момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная нагрузка составляет 3265 МВт. Согласно официальной информации ЗАЭС, радиационный фон в районе расположения атомной электростанции соответствует естественным природным значениям и составляет 8 - 12 мкР/час.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 16 часов 41 минуту блок №3 Запорожской АЭС автоматически разгрузился до 350 МВт. Пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, сообщила, что причины разгрузки энергоблока АЭС выясняются.