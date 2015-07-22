На энергоблоке № 3 ЗАЭС начато восстановление нагрузки

Как сообщили УНИАН в информационном центре ЗАЭС, «21 июля 2015 года в 20 часов 28 минут устранена причина разгрузки блока № 3 Запорожской АЭС и начата поэтапная нагрузка».

Причину внезапной разгрузки энергоблока №3 сегодня днем информцентр ЗАЭС не сообщает.

Ориентировочное время выхода энергоблока на прежний уровень мощности в соответствии с диспетчерским заданием - 5 часов 22 июля 2015 года.

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В настоящий момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная нагрузка составляет 3265 МВт. Согласно официальной информации ЗАЭС, радиационный фон в районе расположения атомной электростанции соответствует естественным природным значениям и составляет 8 - 12 мкР/час.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16 часов 41 минуту блок №3 Запорожской АЭС автоматически разгрузился до 350 МВт. Пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, сообщила, что причины разгрузки энергоблока АЭС выясняются.