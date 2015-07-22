Цены на нефть продолжают снижаться на ожиданиях статистики из США

На мировых торгах в среду, 22 июля, цены на нефть продолжают снижаться на ожиданиях статданных из США и возвращения на рынок иранской нефти, передает Reuters.

Так, с начала торгов Brent подешевела на 0,73% - до 56,46 доллара за баррель, WTI - на 1,45%, до 50,12 доллара за беррель.

Читайте такжеИран возвращается на рынок нефти: России придется еще сильнее "затянуть пояса"Сегодня управление энергетической информации Минэнерго США обнародует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 июля. Эксперты прогнозируют сокращение запасов на 2,3 миллиона баррелей.

Между тем, по оценкам Американского института нефти, запасы выросли за отчетную неделю на 2,3 миллиона баррелей.

На рынок продолжает оказывать давление иранская ситуация. ООН принял резолюцию - с Ирана сняты санкции, и страна может теперь выйти на рынок, что еще больше увеличит предложение, а значит - и снизит цены на нефть.