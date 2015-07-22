У Газпрома очередная проблема: договор с Китаем откладывается на неопределенный срок

Подписание контракта с Китаем на поставку газа по газопроводу «Алтай» (или «Сила Сибири – 2») затягивается на неопределенный срок, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Рост спроса на газ в Китае замедляется, одновременно из-за падения цен на нефть Китаю становится доступнее СПГ, например из Австралии, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. По данным BP, если в 2012–2013 гг. потребление газа в Китае росло на 12–13%, то в 2014 г. рост составил 8,5% и достиг 185,5 млрд куб. м. А в первом полугодии 2015 г. рост был только 2%, говорит Нестеров, в такой ситуации «Газпром» не сможет получить высокую цену на газ «Алтая».

Читайте такжеДиректор Центра исследований энергетики: Газпрому некуда девать собственный газ«Газпром» предлагает CNPC высокую цену, объясняя ее дороговизной строительства «Алтая». Китай готов построить газопровод дешевле и предлагает объявить открытый тендер, чтобы его компании могли участвовать и цена строительства стала прозрачной», – объясняет президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев: «Газпром» отказывается, Китай не спешит.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Китай предлагал поставки материальных ресурсов, оборудования и рабочей силы, рассказывал в мае зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Необходимости их привлечения на нашу территорию нет, не было и не будет, заверил в конце июня зампред правления Александр Медведев.

По оценке ИНЭИ РАН, Китаю к 2040 г. нужно будет 700 млрд куб. м газа, половину он добудет сам, остальное придет по трубе из России и Туркмении, а также в виде СПГ; поставщиком может стать и Иран. Но Китай может сделать ставку на возобновляемую энергетику и снизить зависимость от импорта газа.

Схожая ситуация складывалась и по ходу переговоров о газопроводе «Сила Сибири», 30-летний контракт на поставку в Китай 38 млрд куб. м газа в год (экспорт начнется в 2018–2020 гг.) – политическое решение, оно должно было показать миру, что у России есть новый газовый рынок, считает Санакоев.

По первому контракту «Газпром» и CNPC сами договориться так и не смогли (переговоры шли 10 лет), документ был подписан только после переговоров президента России Владимира Путин и председателя КНР Си Цзиньпина, напоминает один из собеседников «Ведомостей». Скорее всего, и по второму контракту также потребуется политическое вмешательство, считает он.

Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак говорили, что второй газовый контракт c Китаем может быть подписан до середины 2015 г. В мае «Газпром» и CNPC подписали лишь соглашение об основных условиях поставок (не включает цену) по «Алтаю» 30 млрд куб. м газа в год на запад Китая, а в Уфе вопрос о строительстве газопровода официально уже вообще не поднимался.

В начале сентября Путин отправится в Китай, переговорам может быть дан новый импульс, но пока они идут неинтенсивно, говорит другой собеседник «Ведомостей».