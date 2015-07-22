Змиевская ТЭС ввела в работу два блока для покрытия дефицита в энергосистеме

Змиевская тепловая электростанция, остановленная в мае 2015 года для накопления на своих складах достаточных объемов антрацитового угля, 21 июля включила в работу два энергоблока для покрытия дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме Украины.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Центрэнерго», эксплуатирующую Змиевскую ТЭС.

«В связи с дефицитом генерирующих мощностей в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в результате отключения энергоблока №5 Запорожской АЭС для проведения текущего ремонта, а также вывода энергоблока №4 Ривненской АЭС в средний плановый ремонт, согласно распоряжению главного диспетчера НЭК «Укрэнерго» 21 июля внепланово из холодного резерва включены в работу энергоблоки №4 и №2 на Змиевской ТЭС ПАО «Центрэнерго», - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, предусматривается режим работы Змиевской ТЭС одним энергоблоком с маневренными пусками второго энергоблока для регулирования частоты и активной мощности в ОЭС Украины и ликвидации возникшего небаланса в энергосистеме.

В «Центрэнерго» напомнили, что Змиевская ТЭС с мая текущего года была остановлена для накопления антрацитового угля на складе, поставки которого из Донецкой и Луганской области существенно затруднены боевыми действиями и разрушениями железнодорожной инфраструктуры.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».