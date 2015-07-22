ЕС и Азербайджан договорились совместно работать над Южным газовым коридором

Европейский Союз и Азербайджан договорились вместе работать над созданием Южного газового коридора.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, о таких договоренностях, которые были достигнуты между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Европейского Совета Дональдом Туском, который сейчас находится с визитом в Баку, сообщает в среду Европейская комиссия.

«Азербайджан является нашим надежным и стратегическим партнером в области энергетики, и мы хотим продвигать это партнерство в будущем. Одна из целей Европейского энергетического союза заключается в том, чтобы исключить возможность использования газа в качестве угрозы. Конфликт в Украине свидетельствует, что такие угрозы все еще возможны», - говорится в заявлении Туска.

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Он констатировал, что именно поэтому ЕС предан диверсификации поставок, и Азербайджан является главным партнером в этом начинании.

«Сегодня мы договорились быть едиными по развитию Южного газового коридора, проекта, который является нашим общим стратегическим интересом, чтобы быть уверенными, что он будет завершен в срок, несмотря на то, что делают наши конкуренты. Для Европы это - вопрос диверсификации поставок. Для Азербайджана это - вопрос диверсификации спроса», - подчеркнул Туск.