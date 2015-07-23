"Роснефть" хочет раздробить "Газпром" и полностью лишить его экспортной монополии

«Роснефть» готовит новое наступление на экспортную монополию «Газпрома», пишут "Ведомости" со ссылкой на информацию РИА "Новости".

Так, вице-президент «Роснефти» Лариса Каланда направила замминистра энергетики Кириллу Молодцову предложения компании к проекту концепции развития внутреннего рынка газа. «Роснефть» предлагает постепенно отменить монополию «Газпрома» на экспорт газа, а также выделить принадлежащую ему газотранспортную систему России в отдельную компанию.

Источник агентства, близкий к Минэнерго, подтвердил, что в министерстве получили эти предложения.

Читайте такжеДиректор Центра исследований энергетики: Газпрому некуда девать собственный газ«В настоящее время идет обсуждение целевой модели рынка газа, в том числе с учетом предложений «Роснефти». Одной из задач является создание оптимальной модели, которая позволит России не только сохранить, но и увеличить свою долю на мировом рынке газа», - сообщил представитель «Роснефти».

«Роснефть» рассчитывает обсудить свои предложения в рамках президентской комиссии по ТЭКу, которая запланирована на октябрь, сказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Уже в 2015 г. «Роснефть» предлагает согласовать схему, которая в 2016 г. позволит независимым производителям газа начать тестовые поставки в Европу в рамках ограниченной квоты и по агентскому соглашению с «Газпромом».

В 2019 г. «Роснефть» предлагает ввести механизм, который позволит независимым производителям получать часть экспортной выручки от продажи газа в Европу. «Может быть рассмотрено выделение экспортной деятельности на европейском рынке в отдельную компанию, отделенную от «Газпрома» на уровне акционеров», - цитирует «РИА Новости» инициативу «Роснефти».

В 2019-2022 гг предлагается либерализовать ценообразование на внутреннем рынке и разрешить независимым производителям прямой экспорт газа или его продажу по экспортному нетбэку.

Одновременно, к 2025 г. «Роснефть» предлагает разделить «Газпром» по видам деятельности. «Конфликт интересов в рамках ПАО «Газпром», являющегося, с одной стороны, монополистом в области оказания услуг по транспортировке, а с другой — крупнейшим поставщиком газа, должен быть устранен путем отделения газотранспортного сегмента и подземного хранения газа», - пишет Каланда.

«Роснефть» рассчитывает и на дальнейшую либерализацию экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Компания предлагает в 2015 г. выработать и в 2016 г. утвердить решение, которое позволит экспортировать СПГ независимым производителям с сухопутных месторождений, которые не имеют доступа к трубопроводам.