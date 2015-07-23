Всемирный банк улучшил прогноз по цене на нефть

Об этом сообщается на сайте организации, пишет РБК.

Как говорится в сообщении, пересмотр произошел после того, как во втором квартале нефтяные котировки выросли на 17%. По данным организации, цены на энергоносители выросли за последний квартал на 12%, при этом, в частности, цены на природный газ упали на 13%, уголь подешевел на 4%.

Всемирный банк ожидает, что цены на нефть будут держаться на уровне, который на 39% меньше, чем в 2014 году. Спрос на сырую нефть во втором квартале оказался выше, чем ожидалось.

Данные о больших запасах и росте добычи в странах ОПЕК говорят о том, что цены, скорее всего, останутся на низком уровне в среднесрочной перспективе, полагает старший экономист организации и ведущий автор отраслевого прогноза Джон Баффес.

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К рискам, которые могут привести к ухудшению прогноза, относятся более интенсивная, чем ожидалось, добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК (поддерживаемая снижением издержек производства) и увеличение объемов добычи картеля. К улучшению прогноза могут привести закрытие дорогостоящих проектов по добыче нефти и геополитическая напряженность.