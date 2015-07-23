Кабмин сократил объем вливания в капитал "Нафтогаза" на 1,8 миллиарда гривень

Данное решение закреплено в правительственном постановлении от 17 июля 2015 года.

Ранее, в начале 2015 года, Кабмин принял решение увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 31,5 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа для расчетов за импортный газ.

Ценные бумаги выпускаются со сроком обращения до 10 лет и ставкой до 14,5% годовых.

Читайте также"Нафтогаз" рассчитывает получить $300 миллионов кредита от ЕБРР осеньюВ августе 2014 года Кабмин докапитализировал «Нафтогаз» на 63,272 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Большая часть вырученных средств пошла на покупку и резервирование на счетах «Нафтогаза» 3,1 млрд долларов для погашения долгов перед «Газпромом».