"Газпром" хочет урегулировать претензии Еврокомиссии "дружественным образом"

Медведев назвал эту встречу продуктивной, передает ПРАЙМ со ссылкой на Bloomberg.

"Очевидно, что многое еще предстоит сделать. В частности, мы не согласны с анализом ЕК, когда речь идет о якобы завышенных ценах "Газпрома" - тем более в условиях, когда наши цены приближаются к рекордно низкому уровню для наших клиентов по всей Европе", - сказал Медведев агентству Bloomberg.

Читайте также"Роснефть" хочет раздробить "Газпром" и полностью лишить его экспортной монополии"Как я уже сказал ранее, мы предпочитаем урегулировать это дело дружественным образом и будет продолжать взаимодействовать с генеральным директоратом по конкуренции... Сегодняшняя встреча предоставляет хорошую основу для будущего обсуждения, и мы надеемся достичь быстрого прогресса в направлении взаимоприемлемого решения", - сказал Медведев.

Еврокомиссия 22 апреля выдвинула официальные обвинения "Газпрому" в нарушении антимонопольного законодательства ЕС в восьми странах - Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. Во-первых, компания, по данным ЕК, включила в контракты на поставку газа в восемь стран ряд территориальных ограничений, которые препятствуют экспорту голубого топлива в другие государства.

"Газпром" назвал претензии необоснованными и выступил в поддержку взаимоприемлемого досудебного решения в рамках антимонопольного расследования ЕК.

Медведев ранее анонсировал, что намерен встретиться для обсуждения этих вопросов с Вестагер.