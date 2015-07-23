Иран после отмены санкций хочет реализовать нефтегазовые проекты на $185 миллиардов

Иран 23 июля представил план восстановления ключевых отраслей промышленности и торговых связей после заключения ядерного соглашения с мировыми державами и заявил, что собирается принять участие в нефтегазовых проектах общей стоимостью $185 миллиардов к 2020 году, передает Reuters.

Министр промышленности, шахт и торговли Мохаммад Реза Нематзаде сказал, что Иран сосредоточится на своих нефтегазовой, металлургической и автомобильной отраслях, планируя экспорт в Европу после отмены экономических санкций.

Читайте такжеИран возвращается на рынок нефти: России придется еще сильнее "затянуть пояса""Мы стремимся к двусторонней торговле, а также к сотрудничеству в исследовательской, конструкторской и технологической областях, - сказал Нематзаде на конференции в Вене. - Мы больше не заинтересованы в одностороннем импорте товаров и машинного оборудования из Европы".

Заместитель министра нефтяной промышленности Ирана по торговле и международным вопросам Хоссейн Заманинья сказал, что Тегеран определил почти 50 нефтяных и газовых проектов стоимостью $185 миллиардов, которые надеется подписать к 2020 году.

Кроме того, готовясь к переговорам с возможными зарубежными партнерами, Иран разработал новую модель договора, которую назвал комплексным нефтяным контрактом.

"Эта модель контракта устраняет некоторые недочеты старого контракта об обратной покупке и упорядочивает кратко- и долгосрочные интересы вовлеченных сторон", - сказал Заманинья на конференции.

Иран представит выбранные им нефтегазовые проекты и новые контракты на международных рынках до конца этого года, сообщил чиновник.

Заместитель министра экономики Мохаммад Хазаи подчеркнул, что Иран уже завершил переговоры с некоторыми европейскими компаниями, желающими инвестировать в экономику страны.