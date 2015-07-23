Представитель "Надра Украины" и нардепы прошли в США тренинг по разработке нетрадиционных ресурсов

Согласно сообщению, с 6 по 11 июля в городе Голден, штат Колорадо, состоялся тренировочный семинар, организованный Энергетическим бюро при Госдепартаменте США совместно с Горным университетом Колорадо.

В программе семинара приняли участие представители Украины - заместитель председателя правления Национальной акционерной компании "Надра Украины" Максим Максименцев, народные депутаты Верховной Рады Украины Ольга Белькова, Наталья Кацер-Бучковская, геолог ГП «Укрнаукагеоцентр» Сергей Панченко. Кроме того, в семинаре принимали участие представители экологических и геологических учреждений и профильных предприятий из Бразилии, Колумбии, Мексики, Королевства Иордании, Литвы, Южной Африки, Монголии.

В сообщении отмечается, что целью программы этого семинара была подготовка представителей руководящего аппарата государства к эффективному управлению сектором нетрадиционных ресурсов путем устранения технических, нормативных и экологических проблем, связанных с разработкой нетрадиционных углеводородных ресурсов.

В течение двух дней семинара были обсуждены вопросы, касающиеся разведки, добычи и хранения сланцевого газа; перспективы и вызовы, которые они представляют для политики государства. Важная роль была уделена проблемам ухода за окружающей средой и лучшему отраслевому нефтегазовому опыту.

Также Горным университетом Колорадо для посетителей в течение нескольких дней были организованы инженерные и геологические экскурсии с выездом на рабочие площади и изучением американского подхода к добыче энергетических ресурсов. Отдельно был выделен день для полевых исследований геологических характеристик основных месторождений углеводородов штата Колорадо вокруг города Денвер.

Последний день тренировочного семинара был посвящен вопросу обработки воды и качества атмосферного воздуха при работе с нетрадиционными ресурсами.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.