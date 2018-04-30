Коломойский: А вы купили бы "Укрнафту", если бы были деньги?

22 июля состоялось общее собрание акционеров крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании «Укрнафта», в которой государству принадлежит 50%+1 акция. По итогам собрания акционеры избрали нового главу компании – британца Марка Роллинза, а также приняли решение о выплате дивидендов за 2014 год. В ходе многочасового мероприятия с журналистами пообщался экс-губернатор Днепропетровской области, один из крупнейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский (его компаниям принадлежит около 40% акций «Укрнафты»). Коломойский ответил на множество интересующих журналистов вопросов, в том числе и на актуальные экономические темы.

УНИАН приводит высказывания Игоря Коломойского о перспективах создания единой нефтяной компании Украины, что предлагает сделать премьер-министр Арсений Яценюк, о приватизационных процессах в нашей стране, в покупке каких активов заинтересован бизнесмен, а также о его причастности к МАУ.

Об «Укрнафте» и создании на ее базе вертикально интегрированной нефтяной компании

Мы с 2003 года пропагандировали эту идею (создание вертикально интегрированной нефтяной компании – УНИАН), и в рамках ее реализации «Укрнафта» даже в свое время приобрела автозаправочные комплексы в количестве около 500 штук. Но дальше этого дело не пошло, потому что нет переработки (нефти в Украине – УНИАН).

Тем не менее, были разные варианты. В частности, была идея использовать мощности двух западно-украинских заводов: Дрогобыч и Надворный (нефтеперерабатывающие заводы, на которых переработка на сегодняшний день не осуществляется – УНИАН). Но как-то власть менялась, а вопрос этот стоял на месте. Но будем надеяться, что сейчас ему придадут второе дыхание, и что-то получится.

Журналист: На какую долю в данной компании вы как частный акционер рассчитываете?

Вопрос заключается в том, что там есть очень много юридических проблем. Если мы возьмем по отдельности каждый актив: Кременчугский НПЗ, «Укрнафта», трубопроводы, которые соединяют «Укрнафту» с Кременчугским НПЗ, и Одесскую перевалку с Кременчугским НПЗ, отдельные автозаправочные комплексы, которые находятся вне периметра «Укрнафты» - это достаточно большой конгломерат. Должна пройти независимая оценка.

Мое мнение – если эту компанию создавать, то она должна быть публичной и акции ее должны котироваться, ну скажем, как минимум, на Варшавской бирже, а максимум – на Лондонской бирже.

Для того, чтобы эта компания была успешной и дорого стоила, я считаю, что и государству, и нынешним частным акционерам не желательно иметь больше 25% акций каждый.

Как это реализовать? Нам (частным акционерам – УНИАН) - это просто. У нас есть определенное количество акций, но мы говорим, что оставляем себе 25%. А вот государству надо проводить это решение через парламент.

Это - достаточно большая работа. Если бы мы реализовали эту идею, как планировали в последний раз в 2010 году, то компания могла быть оценена в около 10 млрд долл. Тогда брали на эту задачу Питера Ванхеке. Но потом, в 2011 году, что-то пошло не так.

О возможной покупке государственного пакета акций «Укрнафты»

«Укрнафта» - не в списке на приватизацию. Если бы даже его (госпакет акций – УНИАН) выставили на приватизацию, то я сразу вам задаю вопрос - а вы купили бы, если бы были деньги. Вот вы купите, а завтра государство подымет ренту (налогообложение за пользование недрами – УНИАН) вам, и вы будете еще докладывать. А так, когда вы с государством 50 на 50, тогда получается, что с одной стороны - государство может подымать ренту, с другой стороны - будет меньше прибыли получать.

Вот они (государство – УНИАН) подняли ренту на совместную деятельность до 70% за добычу газа. Ну и где теперь тот газ? Теперь срочно пытаются отменить. Вот у нас такая ситуация во всем. То есть, разрушать мы все хорошо умеем. Вопрос в созидании.

Мы за эти полтора года, когда Янукович уехал, все разрушили, что осталось без него. Теперь надо начать созидать. Мы как большевики – до основания разрушили, а затем у нас большие планы.

Об авиакомпании МАУ

В компанию я зашел примерно полтора года назад. Когда государство убило «Аэросвит», а мы не привыкли сворачивать свои знамена. Правильно? В итоге «Аэросвит» одержал победу над МАУ ценой собственной жизни. Понимаете, кто до этого был акционером? Борис Викторович Колесников. Будучи министром инфраструктуры, он занимался откровенным протекционизмом в пользу одной компании, уничтожая «Украинскую авиационную группу» в лице «Аэросвита», «Днепроавиа» и «Донбассаэро». Но когда у Колесникова с подельниками не получилось ее добить, то группу окончательно добил Клименко (бывший министр доходов и сборов - УНИАН). Мы уже были в одном шаге над МАУ в конкурентной борьбе.

Колесников продал акции. Не напрямую, мне. Была сложная схема. Зачем вам цена покупки? Чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Это ж - не открытая сделка была. Общаюсь ли я сейчас с Колесниковым? Так, иногда.

Об интересе к приватизации облэнерго

У меня есть интерес в «Запорожьеоблэнерго», потому что он кровно связан с Запорожским ферросплавным заводом. Есть интерес к «Днепрооблэнерго», но оно приватизировано кем-то. Но там есть еще некоторые пакеты неприватизированные. Раньше «Луганскоблэнерго» интересовало, но сейчас вы знаете, что там – Стаханов (Стахановский завод ферросплавов – УНИАН) стоит.

Об истории с приватизацией Одесского припортового завода и заинтересованности в покупке этого актива

Мы же его уже купили. Его второй раз купить?

Журналист: А вы же тогда не заплатили.

Коломойский: А у меня не взяли деньги. (всеобщий смех)

Журналист: Так на новом конкурсе и заплатите.

Коломойский: А чего я должен на новом конкурсе? Я тот конкурс выиграл. Смотрите, ну вот я не могу понять. Не может же такого быть, чтобы правительство, тогда была Тимошенко, - и правое ее, и левое ее? Так же не бывает. Молоточек ударил – все, мы купили. А вы знаете, что мне год не отдавали даже задаток? Уже Азаров был – тоже не хотел отдавать. Говорил, что ты не нам платил, ты Тимошенко платил. Давайте проясним ситуацию. Мы все прекрасно понимаем, что те 5 млрд грн по курсу 8, и те 5 млрд грн, которые сегодня по курсу 22-25 – это разные деньги. То есть, мы хотим просто зафиксировать свою позицию. Мы должны выйти на Фонд госимущества с предложением мирового соглашения по этому суду, в котором будет прописано, что конкурс будет прозрачным, стартовая цена будет не ниже 5 млрд грн. Если в результате аукциона кто-то даст какую-то цену, мы хотим, чтобы наша компания имела право первой руки по той цене, которая будет победителем в аукционе. Имела право купить по этой цене, потому что в свое время она уже выиграла конкурс. Но если по каким-то причинам цена будет завышена, мы скажем, что мы не покупаем – пусть покупает тот, кто выиграл. То есть, я считаю, что это - цивилизованный выход из ситуации.

Артем Белоусов (УНИАН)