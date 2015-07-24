США оценили доход группировки ИГ от торговли нефтью в $40 миллионов ежемесячно

Экстремистская группировка «Исламское государство» ежемесячно получает от торговли нефтью $40 млн, пишут "Ведомости" со ссылкой на помощника министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Дэниэла Глейзера, которого цитирует телеканал Fox News.

Это позволяет организации оплачивать услуги своих боевиков – по $1000 в месяц. Информацию об этом Вашингтон получил в результате операции по уничтожению одного из лидеров ИГ Абу Сайяфа, который контролировал нефтегазовую добычу на востоке Сирии и владел финансовой информацией группировки.

Читайте также"Исламское государство" хочет разрушить Сфинкса и пирамиды в Египте – СМИФинансовое состояние ИГ увеличилось после захвата в июне 2014 г. Мосула, второго по величине города Ирака, расположенного в нефтяной провинции на севере страны. В результате экстремисты получили от $500 млн до $1 млрд – средства, находившиеся в 90 захваченных ими банках.

В январе 2014 г. министр обороны США Чак Хейгел оценивал годовой доход ИГ от торговли нефтью, а также налогов и пошлин в $800 млн.

В феврале 2015 г. СБ ООН принял резолюцию о пресечении получения доходов террористическими организациями, в том числе и ИГ. Документ предусматривал предотвращение получения доходов террористическими организациями от продажи нефти. К статьям дохода террористов также относятся незаконный вывоз из Ирака и Сирии и торговля культурными и религиозными ценностями, а также выплата выкупов.

Деятельность экстремистской террористической группировки ИГ запрещена в ряде стран мира.