Торги на рынке нефти начались с роста котировок: цены пока ниже $56 за баррель

На мировых торгах в пятницу, 24 июля, цены на нефть незначительно растут в рамках коррекции, передает Reuters.

Так, стоимость Brent уже поднялась на 0,40%, до $55,49 за баррель, WTI - на 0,58%, до $48,73 за баррель.

Читайте такжеИран после отмены санкций хочет реализовать нефтегазовые проекты на $185 миллиардовАналитики полагают, что падение цен на нефть в 2015 году может оказаться максимальным за последние 45 лет. Восстановление роста стоимости маловероятно, т.к. ожидается возвращение на рынок Ирана после снятия с него экономических санкций. В виду увеличения и так избыточного предложения на рынке, а также замедления роста мировой экономики спад цен на топливо может продолжиться в течение трех и более лет, и оказаться намного хуже, чем в 1986 году.