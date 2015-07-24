Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети после 4-дневного ремонта

Запорожская атомная электростанция подключила к сети энергоблок №5 после ремонта, сообщает НАЭК «Энергоатом».

Энергоблок был подключен в сеть 24 июля в 5:59 после четырехдневного ремонта.

По состоянию на 24 июля в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

Читайте такжеКитай заинтересовался ядерной энергетикой УкраиныНа энергоблоке №4 Запорожской АЭС – 48-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №4 Ривненской АЭС – 4-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 10-е сутки планового ремонта, на энергоблоке №2 – 75-е сутки капитального планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 3 900 МВт, для Ривненской АЭС – 1 755 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 980 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 730 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.