"Газпром" подал иск к Туркмении в Стокгольмский арбитраж - СМИ

Газовый конфликт между «Газпромом» и Туркменией, который тянется уже несколько лет, вышел на новый уровень. Как выяснил Forbes, 8 июня «Газпром» подал иск в Стокгольмский арбитражный суд к туркменской газодобывающей и газораспределительной компании «Туркменгаз», требуя пересмотра цен по контракту.

Об этом Forbes рассказал источник, близкий к одной из структур российской компании, и подтвердил источник, близкий к «Газпрому». Представитель Стокгольмского арбитражного суда не ответил на запрос Forbes. Официальный представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Читайте такжеВ Туркменистане "Газпром" объявили неплатежеспособнымПо контракту, подписанному в 2010 году, «Газпром» закупал газ в Туркмении примерно по $240 за 1000 кубометров, а объем по условию «бери или плати» составлял 10 млрд кубометров в год. Год назад на собрании акционеров «Газпрома» председатель правления компании Алексей Миллер и вовсе обещал прекратить деловые отношения с Туркменией. Он говорил о том, что поставки идут с перебоями.

В начале 2015 года «Газпром» заявил, что будет закупать у Туркмении всего 4 млрд кубометров и оспаривать условия контракта в Стокгольмском арбитраже. Сокращение объема закупок монополия объяснила снижением спроса на российский газ в Европе и в Украине. Из-за падения экспортных цен на газ в Европу, привязанных к постоянно падающим ценам на нефть, установленная цена на туркменский газ на уровне $240 за 1000 кубометров перестала устраивать «Газпром».

Не договорившись с продавцом о снижении цены, «Газпром» в одностороннем порядке с января перешел на оплату по цене безубыточного экспорта в Европу. Именно по этой схеме газ оплачен за первые пять месяцев этого года. Недавно Министерство нефти и газа Туркмении заявило, что «Газпром» с начала года не полностью оплачивает поставки. По оценкам источников «Коммерсанта», по итогам года Ашхабад потеряет около $400 млн.

«Чаще всего Стокгольмский арбитраж становится на сторону заявителя, если ответчик, несмотря на соответствующие пункты договора, не идет на пересмотр ценовой политики. Существует достаточно широкий инструментарий исполнения таких решений, в том числе и арест собственности компаний за рубежом», — отмечает профессор МГИМО, специалист по международному инвестиционному праву Дмитрий Лабин. Но в случае с Туркменистаном ситуация может развиваться несколько иначе, считает он. Исполнение решения суда может оказаться проблематичным для «Газпрома», потому что Туркмения — мажоритарный владелец «Туркменгаза». Государства с развивающейся экономикой довольно часто распространяют существующий у них абсолютный иммунитет на принадлежащие им юридические лица и отказываются исполнять предписание арбитража, считает Лабин.

Российские и украинские бизнес-структуры десятилетиями зарабатывали на дешевом среднеазиатском газе, перепродавая его в Европу и в Украину.