"Энергоатом" за полгода получил 2,3 миллиарда гривень прибыли

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, в январе-июне 2015 года получил чистую прибыль 2,262 млрд грн, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 3,054 млрд грн, говорится в сообщении пресс-служба компании.

«Себестоимость 1 кВт/ч электроэнергии, производимой атомными станциями, уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 1,04%, на 6% сократились административные расходы», - говорится в сообщении «Энергоатома».

Согласно отчету, чистый доход НАЭК «Энергоатом» от реализации продукции в январе-июне 2015 года составил 15,588 млрд грн, что на 48,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

При этом в компании отмечают, что из-за роста дебиторской задолженности «Энергорынка» за отпущенную электроэнергию у «Энергоатома» возник дефицит оборотных средств, и предприятие вынуждено было привлечь кредитные ресурсы.

«Это привело к увеличению финансовых расходов «Энергоатома» по сравнению с прошлым годом на 50,3% и спровоцировало рост кредиторской задолженности перед банками на 45,8%. При этом дебиторская задолженность ГП «Энергорынок» выросла на 53,1%, составив по состоянию на 30 июня текущего года 10 млрд 83,1 млн грн», - говорится в сообщении компании.

Кроме этого, как отмечают в компании, главными факторами, влияющими на финансовый результат, остаются потери на курсовых разницах, расходы на приобретение валюты и финансовые расходы по уплате процентов по кредитам и другим заимствованиям, к которым «Энергоатом» приводят неплатежи «Энергорынка».

В «Энергоатоме» напомнили, что по результатам первого полугодия текущего года доля электроэнергии, отпущенной атомными станциями, составила в структуре энергорынка Украины 56,6%.

За I полугодие 2015 года в энергорынок отпущено 41 млрд 993,7 млн кВт/ч электроэнергии, что на 1 млрд 830,4 млн кВт/ч больше, чем за январь-июнь 2014 года.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.