Цена на нефть опустилась ниже $55 впервые за четыре месяца

По состоянию на средину дня стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,77% - до 54,87 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на WTI росла на 0,37% - до 48,63 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Снижению стоимости нефти способствует сразу ряд факторов. Опасения по поводу возвращения иранской нефти на рынок по-прежнему оказывают давление на цены. Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения и приняли совместный всеобъемлющий план действий. Его выполнение полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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"У нас все еще есть опасения, что нефтяной рынок будет оставаться перенасыщенным в течение более длительного времени, чем мы раньше думали", - приводит издание The Wall Street Journal слова нефтяного аналитика Jefferies Джейсона Геммела.

Ранее аналитики Morgan Stanley заявили, что падение цен на нефть в 2015 году может оказаться наиболее сильным за более чем 45 лет. Спад может продолжиться в течение трех и более лет и оказаться намного хуже, чем в 1986 году, считают эксперты.

Позднее в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует статистику по числу буровых установок в США. Неделей ранее общее число буровых установок в США снизилось на шесть единиц и составило 857 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1014 единиц, или на 54,1%. Количество буровых установок стабилизировалось в последние недели, и снижение их числа до сих пор не привело к значительному падению производства нефти в США, которое остается у десятилетних максимумов, отмечает газета.

Управление энергетической информации Минэнерго США в среду заявило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 июля, неожиданно увеличились на 2,5 миллиона баррелей, до 463,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали сокращения запасов за неделю на 2,258 миллиона баррелей — до 459,1 миллиона баррелей.