Украина попросила Беларусь разрешить транзит газа из Литвы

Украина попросила Беларусь изучить возможность транзита по ее территории природного газа из Литвы для украинских потребителей.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter руководитель управления евроинтеграции Министерства энергетики и угольной промышленности Михаил Бно-Айриян.

По его словам, речь идет о поставках газа в Украину из СПГ-терминала в Клайпеде.

«Вопрос крайне сложный, поскольку ГТС Беларуси принадлежит «Газпрому». Но все же обратились к белорусским друзьям с просьбой изучить такую возможность», - сообщил Бно-Айриян.

Также, по словам чиновника Минэнергоугля, стороны договорились провести консультации и обсудить техническую возможность транзита украинской электроэнергии по территории Беларуси.

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Как ранее сообщал УНИАН, посол Литвы в Украине Марюс Януконис заявил, что российский газовый монополист «Газпром» мешает транзиту газа в Украину с литовского LNG-терминала.