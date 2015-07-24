Украина сняла мораторий на продажу имущества компаний с госдолей не менее 25%

Президент подписал закон, снимающий мораторий на продажу имущества компаний с государственной долей не менее 25% для погашения долгов перед НАК «Нафтогаз Украины», заявил представитель Администрации президента при Кабинете министров Украины Александр Данилюк на брифинге в Киеве.

«Этот закон будет содействовать улучшению финансового положения «Нафтогаза Украины» и в целом отрасли», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля приняла изменения в Закон "О введении моратория на принудительную реализацию имущества", предусматривающие ограничение моратория на отчуждение имущества должников НАК «Нафтогаз Украины».

Принятый закон дает возможность отчуждать имущество предприятий-должников и реализовывать его в пользу «Нафтогаза».

Задолженность предприятий теплокоммунэнерго, которые относятся к государственной форме собственности (коммунальной) или в уставных фондах которых доля государства составляет не менее 25%, перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составляет около 1,5 млрд грн. Однако компания до принятия закона была лишена действенных инструментов по взысканию задолженности.