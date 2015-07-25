Запорожская АЭС отключила первый энергоблок для ремонта

Сегодня, 25 июля, в 03 часа 32 минуты в соответствии с поданной заявкой энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в текущий ремонт до 24 часов 00 мин 25 июля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

В настоящий момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Продолжается плановый ремонт энергоблока №4. Идут 49 сутки среднего планово-предупредительного ремонта, плановое окончание 28 августа 2015 года.

Радиационный фон в районе расположения атомной электростанции соответствует естественным природным значениям и составляет 8 - 12 мкР/час.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 3 760 МВт.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.