Обвал цен на рынке нефти продолжился

На мировых торгах в понедельник, 27 июля, цены на нефть снижаются на фоне статданных из США, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость Brent снизилась на 0,13%, до $54,55 за баррель, WTI - на 0,35%, до $47,97 за баррель.

Читайте такжеВсемирный банк улучшил прогноз по цене на нефтьВ пятницу американская сервисная компания Baker Hughes опубликовала данные о буровых установках в США - их число увеличилось на 19 единиц, или на 2,2%, и составило 876 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1007 единиц, или на 53,5%.

Давление на цены также оказывает укрепление американской нацвалюты - индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) рос на минувшей неделе, достигнув по ее итогам 97,26 пункта.